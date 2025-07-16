Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 16 июля 2025Силовые структуры

Решение об аресте бывшего главы Курской области пересмотрели после показаний на Старовойта

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Курской области Смирнова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мосгорсуд пересмотрел постановление нижестоящей инстанции о продлении срока ареста бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, проходящего по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита экс-чиновника подала апелляционную жалобу, в которой указала на имеющиеся положительные характеристики подсудимого, наличие государственных наград у него. Также адвокаты напомнили, что Смирнов ранее не привлекался к уголовной ответственности. Сам он принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Смирнов дал показания на своего предшественника на посту курского губернатора Романа Старовойта. Но изучив доводы, Мосгорсуд не нашел оснований для смягчения ему меры пресечения. Он останется под арестом до середины сентября.

Следователи вменили Смирнову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

Экс-губернатора и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Необычный предмет из захоронения озадачил археологов в России

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости