Решение об аресте бывшего главы Курской области пересмотрели после показаний на Старовойта

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Курской области Смирнова

Мосгорсуд пересмотрел постановление нижестоящей инстанции о продлении срока ареста бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, проходящего по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита экс-чиновника подала апелляционную жалобу, в которой указала на имеющиеся положительные характеристики подсудимого, наличие государственных наград у него. Также адвокаты напомнили, что Смирнов ранее не привлекался к уголовной ответственности. Сам он принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Смирнов дал показания на своего предшественника на посту курского губернатора Романа Старовойта. Но изучив доводы, Мосгорсуд не нашел оснований для смягчения ему меры пресечения. Он останется под арестом до середины сентября.

Следователи вменили Смирнову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

Экс-губернатора и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей.