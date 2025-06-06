Бывшего губернатора оставили в СИЗО по делу о хищении миллиарда рублей на обороне региона

Суд продлил срок ареста экс-губернатору Курской области Смирнову

В деле о хищениях при строительстве обороны российского региона появился новый фигурант

Начало событий в новости В деле о хищениях при строительстве обороны российского региона появился новый фигурант

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия. Экс-чиновник просил перевести его под домашний арест, обещая не скрываться, однако суд оставил его в СИЗО до 15 сентября.

Ранее стало известно, что по делу Смирнова был арестован новый фигурант — Мещанский суд Москвы заключил под стражу гендиректора фирмы «Интергазоил» Дмитрия Спиридонова.

5 июня сообщалось, что следователи вменили Смирнову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

Экс-губернатора и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей.