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12:36, 6 июня 2025Силовые структуры

В деле о хищениях при строительстве обороны российского региона появился новый фигурант

Суд арестовал гендиректора фирмы Спиридонова по делу экс-главы Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора фирмы «Интергазоил» Дмитрия Спиридонова по уголовному делу о хищении и растрате при строительстве оборонных сооружений в Курской области на границе с Украиной, по которому проходят экс-губернатор региона Алексей Смирнов со своими бывшими подчиненными. Об этом сообщает ТАСС.

Новому фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

5 июня сообщалось, что следователи вменили Смирнову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

Экс-губернатора и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей. Смирнов и его соучастники находятся под стражей.

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