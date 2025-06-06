В деле о хищениях при строительстве обороны российского региона появился новый фигурант

Суд арестовал гендиректора фирмы Спиридонова по делу экс-главы Курской области

Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора фирмы «Интергазоил» Дмитрия Спиридонова по уголовному делу о хищении и растрате при строительстве оборонных сооружений в Курской области на границе с Украиной, по которому проходят экс-губернатор региона Алексей Смирнов со своими бывшими подчиненными. Об этом сообщает ТАСС.

Новому фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

5 июня сообщалось, что следователи вменили Смирнову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

Экс-губернатора и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей. Смирнов и его соучастники находятся под стражей.