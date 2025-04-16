Экс-губернатора Курской области и его зама заподозрили в хищении минимум миллиарда рублей

«Ъ»: Экс-губернатора Курской области Смирнова подозревают в хищении 1 млрд руб.

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении как минимум одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следственный департамент МВД выяснил причастность чиновников к махинациям и растрате при допросе ранее арестованных бывших руководителей «Корпорации развития Курской области».

Фигуранты сообщили, что передавали экс-главе региона и его заместителю до 15 процентов от стоимости заключенных государственных контрактов, что привело к росту стоимости соглашений и снижению качества выполненных работ, в том числе «зубов дракона» на границе.

Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего губернатора Курской области, обвиняемого в хищении путем мошенничества.