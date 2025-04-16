Бывшего замгубернатора Курской области взяли под стражу по делу о хищениях

Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области Смирнова на два месяца

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего замгубернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении путем мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-чиновник арестован на два месяца и отправлен в столичное СИЗО. Аналогичный вопрос решается и в отношении второго фигуранта дела — другого бывшего замгубернатора региона Алексея Дедова.

В Следственном департаменте МВД установили, что они причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Чиновники похитили один миллиард рублей, выделенный «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.

