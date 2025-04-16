Бывших заместителей губернатора Курской области обвинили в хищении миллиарда рублей

МВД: Экс-замгубернатора Курской области Смирнов и Дедов похитили 1 млрд руб

Начало событий в новости Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

Следователи МВД России предъявили обвинение бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову в хищении из бюджета путем мошенничества одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.

В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Смирнова.