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19:08, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывших заместителей губернатора Курской области обвинили в хищении миллиарда рублей

МВД: Экс-замгубернатора Курской области Смирнов и Дедов похитили 1 млрд руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следователи МВД России предъявили обвинение бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову в хищении из бюджета путем мошенничества одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.

В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Смирнова.

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