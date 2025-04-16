Бывших заместителей губернатора Курской области обвинили в хищении миллиарда рублей

Следователи МВД России предъявили обвинение бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову в хищении из бюджета путем мошенничества одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.
В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.
В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Смирнова.