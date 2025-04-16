Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

Курского экс-губернатора Смирнова доставили в суд для избрания меры пресечения

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова доставили в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

О задержании Смирнова стало известно в среду, 16 апреля. Его заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

Вместе с экс-губернатором задержали и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. По некоторым данным, при их покровительстве из бюджета было похищено более 200 миллионов рублей через структуры «Корпорации развития Курской области».

