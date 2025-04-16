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18:54, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

Курского экс-губернатора Смирнова доставили в суд для избрания меры пресечения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова доставили в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

О задержании Смирнова стало известно в среду, 16 апреля. Его заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

Вместе с экс-губернатором задержали и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. По некоторым данным, при их покровительстве из бюджета было похищено более 200 миллионов рублей через структуры «Корпорации развития Курской области».

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