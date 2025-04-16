Вместе с экс-губернатором Курской области задержали и его бывшего заместителя

Вместе с бывшим губернатором Курской области Смирновым задержан экс-зам Дедов

Вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым сотрудники силовых структур задержали и его первого экс-заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие намерено добиться их заключения под стражу.

О задержании Смирнова стало известно в среду, 16 апреля. Предварительно, показания против него дал бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом по делу о хищении.

Они оба имели связь с Ивановской областью и могли участвовать в хищении государственных денег из фонда ЖКХ.

