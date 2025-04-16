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17:23, 16 апреля 2025Силовые структуры

Вместе с экс-губернатором Курской области задержали и его бывшего заместителя

Вместе с бывшим губернатором Курской области Смирновым задержан экс-зам Дедов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым сотрудники силовых структур задержали и его первого экс-заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие намерено добиться их заключения под стражу.

О задержании Смирнова стало известно в среду, 16 апреля. Предварительно, показания против него дал бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом по делу о хищении.

Они оба имели связь с Ивановской областью и могли участвовать в хищении государственных денег из фонда ЖКХ.

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