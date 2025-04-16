Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:30, 16 апреля 2025Силовые структуры

Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, силовики пришли к бывшему чиновнику утром. Показания на него дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Оба фигуранта имели связь с Ивановской областью. По предварительной информации, они оба могли участвовать в хищении государственных денег из фонда ЖКХ.

28 января сообщалось, что гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Вместе с экс-губернатором Курской области задержали и его бывшего заместителя
    Последние новости

    Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области

    СВР назвала причину сближения России и США

    Вместе с экс-губернатором Курской области задержали и его бывшего заместителя

    Стало известно о мощном пожаре возле завода в столице российского региона

    Сроки расселения аварийных домов в России захотели сократить

    Российские школьницы поставили сверстницу на колени из-за парня и снимали это на видео

    В России прокомментировали задержание экс-губернатора Курской области

    Лолита высказалась о кардинальной смене имиджа певицы Глюкозы

    Готовивших диверсию в воинской части Подмосковья внесли в число террористов и экстремистов

    Костин рассказал о судьбе непрофильных активов банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости