Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, силовики пришли к бывшему чиновнику утром. Показания на него дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Оба фигуранта имели связь с Ивановской областью. По предварительной информации, они оба могли участвовать в хищении государственных денег из фонда ЖКХ.

28 января сообщалось, что гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений.