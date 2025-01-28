Раскрыта сумма похищенных миллионов при возведении обороны в Курской области

Курские чиновники похитили 805 млн руб. на контратаках по оборонным сооружениям

Начало событий в новости С курских чиновников потребовали миллиарды рублей за срыв строительства обороны

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер похищенного курскими чиновниками указан в иске Генпрокуратуры России, поданном в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему являются руководители корпорации.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, арестованы четверо сотрудников корпорации.

Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

23 декабря 2024 года врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил Лукина от занимаемой должности.