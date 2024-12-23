Директора «Корпорации развития Курской области» Лукина освободили от должности

Врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил от должности гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Поручил освободить от должности главу Корпорации: да, презумпцию невиновности никто не отменял, но находящийся под стражей человек объективно не может сегодня ей руководить. (Как, будучи в СИЗО, он будет, например, подписывать текущие документы?)», — написал чиновник.

Хинштейн также отправил прокурору запрос на комплексную проверку деятельности корпорации, отметив, что арест ее руководителя является тревожным сигналом.

Известно, что «Корпорация развития Курской области» отвечала за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. Она должна была построить фортификационные сооружения, однако сорвала сроки.

В отношении Лукина следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.