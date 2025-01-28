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10:35, 28 января 2025Силовые структуры

С курских чиновников потребовали миллиарды рублей за срыв строительства обороны

Генпрокуратура требует 3,2 млрд руб с главы Корпорации развития Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала иск о взыскании 3,2 миллиарда рублей с курских чиновников за срыв строительства оборонных сооружений в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему являются гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации, а также восемь местных фирм.

В ведомстве считают, что они должны возместить средства, присвоенные ими при реализации контрактов на строительство оборонных сооружений в Курской области. В обеспечении иска прокуратура требует арестовать имущество участников коррупционной схемы.

9 января сообщалось о задержании заместителя директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой в рамках расследования по делу о мошенничестве в региональном фонде капремонта многоквартирных домов.

Глава курской корпорации Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

23 декабря 2024 года врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил Лукина от занимаемой должности.

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