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17:16, 9 января 2025Силовые структуры

Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

Замглавы «Корпорации развития Курской области» задержали по делу о мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Российские силовики задержали заместителя директора АО «Корпорация развития Курской области». Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о Снежане Мартьяновой, которую доставили на допрос в рамках расследования по делу о мошенничестве в региональном фонде капремонта многоквартирных домов.

20 декабря суд Курса отправил в СИЗО гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Возглавляемая Лукиным корпорация выступала генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

23 декабря Врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил Лукина от занимаемой должности.

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