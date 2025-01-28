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14:54, 28 января 2025Силовые структуры

Раскрыты детали про фигуранта дела о хищениях в Курской области

РИА Новости: Фигурант дела о хищениях в Курской области заключал госконтракты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта сумма похищенных миллионов при возведении обороны в Курской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Компания «Техимпэкс», чей директор Иван Уткин является фигурантом уголовного дела о хищениях выделенных на возведение оборонных сооружений в Курской области, заключила 93 госконтракта с властями. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сайту rusprofile с данными системы госзакупок, «Техимпэкс» выступила поставщиком услуг по 93 госконтрактам на общую сумму 162 миллиона рублей. Среди контрагентов фирмы управление МВД по Ярославской области, Клиническая онкологическая больница Ярославской области, Ярославская областная дирекция по реставрации и реконструкции и Некрасовская Центральная республиканская больница.

Ранее 28 января сообщалось, что гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений.

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