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17:54, 16 апреля 2025Силовые структуры

Задержанного экс-губернатора Курской области заподозрили в хищении бюджета

Курский экс-губернатор Смирнов мог похитить 200 млн рублей из бюджета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего губернатора Курской области захотели арестовать

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как уточняет Telegram-канал Shot, при покровительстве Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова было похищено более 200 миллионов рублей через структуры Корпорации развития Курской области.

Сейчас их обоих везут на допрос в Москву.

Экс-губернатору Курской области грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. О его задержании стало известно 16 апреля.

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