Задержанного экс-губернатора Курской области заподозрили в хищении бюджета

Курский экс-губернатор Смирнов мог похитить 200 млн рублей из бюджета

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как уточняет Telegram-канал Shot, при покровительстве Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова было похищено более 200 миллионов рублей через структуры Корпорации развития Курской области.

Сейчас их обоих везут на допрос в Москву.

Экс-губернатору Курской области грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. О его задержании стало известно 16 апреля.

