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17:40, 16 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для задержанного за мошенничество экс-губернатора Курской области

Бывшему губернатору Курской области Смирнову грозит до 10 лет за мошенничество
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Задержанному по делу о мошенничестве бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. Возможное наказание для него раскрывает ТАСС.

Смирнову вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

О задержании бывшего губернатора стало известно в среду, 16 апреля. Предварительно, показания против него дал бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом по делу о хищении.

Вместе с экс-губернатором задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

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