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17:40, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего губернатора Курской области захотели арестовать

Следователи будут настаивать на аресте экс-губернатора Курской области Смирнова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи будут настаивать на аресте бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего первого заместителя Смирнова Алексея Дедова также хотят арестовать. С ними проводятся следственные действия.

О задержании Смирнова и его первого заместителя сообщалось ранее. Mash писал, что показания дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Оба фигуранта имели связь с Ивановской областью.

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