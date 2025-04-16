Бывшего губернатора Курской области захотели арестовать

Следователи будут настаивать на аресте экс-губернатора Курской области Смирнова

Следователи будут настаивать на аресте бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего первого заместителя Смирнова Алексея Дедова также хотят арестовать. С ними проводятся следственные действия.

О задержании Смирнова и его первого заместителя сообщалось ранее. Mash писал, что показания дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Оба фигуранта имели связь с Ивановской областью.