Бывший губернатор Курской области не признал вину в хищении миллиарда рублей из бюджета

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по уголовному делу о хищении путем мошенничества одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, отказался признать вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-чиновник отверг выдвинутые против него обвинения.
В Следственном департаменте МВД установили, что Смирнов и его бывший первый заместитель причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.
Мещанский суд Москвы взял Смирнова под стражу на два месяца.