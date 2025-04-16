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20:47, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывший губернатор Курской области не признал вину в хищении миллиарда рублей из бюджета

ТАСС: Экс-губернатор Курской области Смирнов не признал вину в мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего губернатора Курской области взяли под стражу по делу о хищениях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по уголовному делу о хищении путем мошенничества одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, отказался признать вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник отверг выдвинутые против него обвинения.

В Следственном департаменте МВД установили, что Смирнов и его бывший первый заместитель причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.

Мещанский суд Москвы взял Смирнова под стражу на два месяца.

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