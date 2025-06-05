Экс-главе Курской области вменили растрату денег на создание опорников для погранслужбы

ТАСС: Экс-глава Курской области Смирнов растратил деньги на создание опорников

Один из эпизодов уголовного дела бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова связан с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы в приграничье с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, были похищены бюджетные средства, перечисленные АО «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда на возведение двух взводных опорников. Дело расследуется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Смирнова и его заместителя подозревают в хищении как минимум одного миллиарда рублей. 16 апреля экс-губернатора взяли под стражу в Москве.

