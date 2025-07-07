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16:04, 7 июля 2025Силовые структуры

На покончившего с собой бывшего главу Минтранса России дал показания подчиненный

На покончившего с собой экс-главу Минтранса РФ Старовойта дал показания Смирнов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Смирнов арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе. Помимо него показания против Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, также находящиеся в СИЗО, отмечает Telegram-канал Mash.

Подписи Старовойта имеются на документах, имеющих значение для следственных органов. Кроме того, он мог быть причастен к нарушениям в сфере закупок медикаментов для курских больниц и к провалу транспортной реформы в Курске.

Старовойт покончил с собой после увольнения с поста министра транспорта России. До назначения на министерскую должность он возглавлял Курскую область.

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