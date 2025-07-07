На покончившего с собой бывшего главу Минтранса России дал показания подчиненный

На бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Смирнов арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе. Помимо него показания против Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, также находящиеся в СИЗО, отмечает Telegram-канал Mash.
Подписи Старовойта имеются на документах, имеющих значение для следственных органов. Кроме того, он мог быть причастен к нарушениям в сфере закупок медикаментов для курских больниц и к провалу транспортной реформы в Курске.
Старовойт покончил с собой после увольнения с поста министра транспорта России. До назначения на министерскую должность он возглавлял Курскую область.