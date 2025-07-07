Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

Путин уволил Старовойта с должности главы Минтранса

Президент России Владимир Путин уволил министра транспорта Романа Старовойта. Бывший губернатор Курской области проработал в этой должности чуть больше года. Его увольнение произошло на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах.

419 дней Роман Старовойт занимал должность главы Минтранса России

Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.

Источники «Ведомостей» сообщали, что кадровые перестановки должны были провести накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) еще в июне. Якобы именно ради этого Никитин покинул пост губернатора в феврале 2025 года. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах

5 и 6 июля возник массовый коллапс в аэропортах России из-за объявления опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Шереметьево задержали 241 рейс, еще 158 рейсов было отменено. В Пулково задержали 36 рейсов, 87 отменили. В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов.

В Санкт-Петербурге более семи тысяч пассажиров до сих пор ожидают вылета. Люди спят на полу и не могут получить багаж из-за высокой нагрузки на системы аэропорта.

Помимо этого, десятки рейсов задержали в аэропортах Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Минеральных Вод, Махачкалы и Карачаево-Черкесии.

В общей сложности, по данным Росавиации, за два дня отменили 485 и задержали почти 2 тысячи рейсов. В Пулково до сих пор задерживаются 104 рейса, 7 июля уже отменили 8 рейсов

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Старовойт был курским губернатором. На его преемника возбудили дело

В указе, опубликованном на официальном портале правовых актов, причины отставки Старовойта не называются, однако ее связывают не только с транспортным коллапсом, но и с уголовным делом в отношении его преемника в Курской области Алексея Смирнова. Его обвинили в хищении миллиарда рублей.

Смирнову вменяют преступный эпизод в связи с коррупцией при возведении двух опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда. 6 июня Мещанский суд Москвы продлил арест экс-губернатору Курской области.