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10:01, 7 июля 2025Путешествия

Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

Shot: Более семи тысяч пассажиров ожидают вылета из Пулково
Мария Борисова
Мария Борисова

Более семи тысяч пассажиров до сих пор ожидают вылета из Санкт-Петербурга. Толпы спящих на полу людей попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, транспортный коллапс в российских аэропортах продолжается: в петербургском Пулково и гаванях Москвы все еще сохраняются задержки рейсов.

На ролике видно, что в аэропортах скопились толпы пассажиров, многие из них сидят и даже спят на полу. Причиной стали массовые налеты беспилотников ВСУ на российские города.

Ранее в Пулково сообщили, что стабилизировать расписание планируется до конца дня 7 июля. При этом часть рейсов перенесут на следующие сутки. В гавани также сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров.

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