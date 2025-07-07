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09:35, 7 июля 2025Путешествия

В аэропорту Петербурга раскрыли сроки стабилизации расписания

Аэропорт Пулково: К утру 7 июля в Петербурге задерживается 104 рейса
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стабилизировать расписание в аэропорту Санкт-Петербурга планируют до конца дня 7 июля с частным переносом рейсов на следующие сутки. Эти сроки раскрыли в Telegram-канале Пулково.

Отмечается, что к утру понедельника 104 рейса задерживаются в авиагавани на два и более часаа. При этом за день Пулково планирует обслужить 658 рейсов, из них 107 международных.

В пресс-службе аэропорта добавили, что за трое суток 82 самолета ушли на запасные аэродромы, из них 52 уже вернулись в Петербург. 20 рейсов отменили с последующей перерегистрацией пассажиров, еще 10 бортов должны вернуться в город в ближайшее время.

Ранее в Пулково приступили к регистрации пассажиров после транспортного коллапса на выходных. В гавани также сняли ограничения на проход в терминал.

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