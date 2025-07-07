В Пулково начали регистрацию пассажиров

В Пулково сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров

В аэропорту Пулково сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что временные ограничения были введены на допуск в чистую зону, а потом и в сам терминал.

«На текущий момент все ограничения сняты, мы начали регистрацию пассажиров на рейсы», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербургском аэропорту вновь разрешили полеты.

6 июля Пулково уже открывали, но на короткий промежуток времени — с 21:30 до 22:30 по московскому времени.

