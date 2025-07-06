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22:09, 6 июля 2025Путешествия

Аэропорт Пулково открыли на прием самолетов на час

Росавиация: Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге открыли на прием самолетов на час, с 21:30 до 22:30 по московскому времени, об этом сообщает Росавиация.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в период кратковременного открытия воздушного пространства было отправлено пять рейсов: в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.

Московский аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. «Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний», — уточнили представители воздушной гавани.

Ранее аэропорт Пулково обратился к пассажирами, вылет которых ожидается вечером и ночью, с просьбой следить за возможными переносами рейсов. Вечером 6 июля стало известно, что в Пулково задержали 36 рейсов. Кроме того, 90 рейсов на прилет и вылет были отменены.

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