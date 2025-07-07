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21:41, 6 июля 2025Путешествия

Пулково призвал пассажиров быть готовыми к переносу рейсов

Пулково призвал пассажиров ночных рейсов следить за переносами вылетов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково обратился к пассажирами, вылет которых ожидается вечером и ночью, с просьбой следить за возможными переносами рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Пулково просит пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло аэропорта», — говорится в сообщении. Отмечается, что если вылет будет перенесен на другое время, то приезжать в воздушную гавань заранее не следует.

Вечером 6 июля стало известно, что в Пулково задержали 36 рейсов. Кроме того, 90 рейсов на прилет и вылет были отменены.

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