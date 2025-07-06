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19:11, 6 июля 2025Путешествия

В Пулково задержаны и отменены десятки рейсов

Росавиация: В Пулково отменены 90 рейсов, в Шереметьево — 171
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково по состоянию на 18 часов задержанными остаются 36 рейсов, еще 90 на прилет и вылет отменены. Об этом в Telegram сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Расписание пытаются стабилизировать. Для недопущения скопления пассажиров в «чистую зону» временно ограничен доступ пассажиров, уточнил Кореняко. В столичном Шереметьево дела обстоят серьезнее. Там отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными на вылет 56 рейсов.

Пассажирам, которым необходимо отправиться в столицу, порекомендовали воспользоваться ж/д транспортом, уточнив, что билеты на маршрут Санкт-Петербург — Москва есть в наличии.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов. Получить консультацию можно по бесплатному номеру — 8 800 555 49 43.

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