В Пулково вновь разрешили полеты

Ограничения на прием и вылет самолетов в Пулково сняли

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково вновь разрешили полеты. Ограничения на прием и вылет самолетов больше не действуют, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Пулково. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Как пояснил Кореняко, соответствующие ограничения вводились с целью обеспечить безопасность полетов.

6 июля Пулково уже открывали, но на короткий промежуток времени — с 21:30 до 22:30 по московскому времени. В этот период приземлиться в воздушной гавани смогли четыре самолета, вылететь — пять.