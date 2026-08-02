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14:14, 2 августа 2026 (обновлено: 14:17, 2 августа 2026)Бывший СССР

На Западной Украине женщин заставили извиняться за музыку на русском языке

В Дрогобыче на Украине двух женщин заставили извиняться за музыку на русском языке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irina Shatilova / Shutterstock / Fotodom  

В Дрогобыче Львовской области Украины двух женщин заставили извиняться за прослушивание музыки на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Дрогобыче Львовской области двух дончанок заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео женщины извиняются, повторяя слова за человеком, который диктует их из-за кадра.

Ранее арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская призвала лишать русскоязычных работы и права на образование, чтобы принудить перейти на украинский язык. Она пожаловалась, что в стране уже подросло одно поколение, рожденное после Майдана, но часто эти подростки остаются русскоязычными.

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