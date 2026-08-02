На Западной Украине женщин заставили извиняться за музыку на русском языке

В Дрогобыче на Украине двух женщин заставили извиняться за музыку на русском языке

В Дрогобыче Львовской области Украины двух женщин заставили извиняться за прослушивание музыки на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Дрогобыче Львовской области двух дончанок заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео женщины извиняются, повторяя слова за человеком, который диктует их из-за кадра.

Ранее арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская призвала лишать русскоязычных работы и права на образование, чтобы принудить перейти на украинский язык. Она пожаловалась, что в стране уже подросло одно поколение, рожденное после Майдана, но часто эти подростки остаются русскоязычными.