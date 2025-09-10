Бывший российский губернатор попал под госзащиту

Экс-губернатор Курской области Смирнов взят под госзащиту по делу о растрате

Государственную защиту предоставили бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, заключившему сделку со следствием в рамках уголовного дела о растрате при строительстве оборонных сооружений в пограничной зоне с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Под защиту вместе с чиновником могли попасть его близкие родственники и другие участники уголовного судопроизводства. Причина применения мер госзащиты не раскрывается. Смирнов является главным фигурантом дела и основным свидетелем.

В августе сообщалось, что Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение. Они признали вину.

Следователи вменили Смирнову и Дедову преступный эпизод в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.