Бывший российский губернатор раскрыл свою роль по откатам в ДНР

Экс-глава Курской области Смирнов признал вину по откатам в ДНР

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал признательные показания по вновь выявленным коррупционным эпизодам в своей служебной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Он в рамках сделки со следствием раскрыл свою роль в криминальных схемах, касающихся откатов при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.

Из его показаний следует, что с сентября 2022-го по август 2024 года бизнесмены передали взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей за участие в строительстве объектов в ДНР и фортификационных сооружений на территории Курской области в приграничной зоне с Украиной.

Смирнов признал вину и подтвердил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.