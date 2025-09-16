Силовые структуры
Бывший российский губернатор раскрыл свою роль по откатам в ДНР

Экс-глава Курской области Смирнов признал вину по откатам в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал признательные показания по вновь выявленным коррупционным эпизодам в своей служебной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Он в рамках сделки со следствием раскрыл свою роль в криминальных схемах, касающихся откатов при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.

Из его показаний следует, что с сентября 2022-го по август 2024 года бизнесмены передали взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей за участие в строительстве объектов в ДНР и фортификационных сооружений на территории Курской области в приграничной зоне с Украиной.

Смирнов признал вину и подтвердил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.

