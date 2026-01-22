Раскрыта сумма ущерба по делу бывшего главного кадровика Минобороны России

В деле экс-главного кадровика Минобороны России Кузнецова появилась сумма ущерба

В деле экс-главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова появилась сумма ущерба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, доказано обналичивание 165 миллионов рублей с помощью 18 контрагентов, которые работали на строительных объектах в училище. Общий ущерб по делу о взятках в отношении генерала может увеличиться до 2,3 миллиарда рублей. Всего на реконструкцию вуза было выделено 7 миллиардов рублей.

Бывший главный кадровик оборонного ведомства был задержан 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов вину не признает.

Ранее сообщалось, что бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест.