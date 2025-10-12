Силовые структуры
05:52, 12 октября 2025Силовые структуры

Бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест

РИА Новости: Суд продлил арест генералу Кузнецову еще на месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест бывшему начальнику управления кадров Минобороны России (МО РФ) генералу-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кузнецов останется под стражей до 5 ноября.

Экс-главный кадровик оборонного ведомства был задержан 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

