Бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест

РИА Новости: Суд продлил арест генералу Кузнецову еще на месяц

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест бывшему начальнику управления кадров Минобороны России (МО РФ) генералу-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кузнецов останется под стражей до 5 ноября.

Экс-главный кадровик оборонного ведомства был задержан 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.