Суд отправил под стражу главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова

13 мая был задержан начальник Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России Юрий Кузнецов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства ТАСС пояснил, что генерал-лейтенанта подозревают с совершении уголовного преступления. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники подтверждает, что Кузнецов арестован и помещен в СИЗО.

Ранее в картотеке 235-го гарнизонного военного суда появилась запись о деле в отношении Кузнецова Юрия Васильевича, чьи ФИО полностью совпадают с ФИО начальника ГУК Минобороны. Из записи следует, что 13 мая прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения Кузнецова под стражу. Выяснилось, что генерал-лейтенант в тот день на рабочем месте отсутствовал.

Кузнецов занял свою текущую должность в мае 2023 года. До этого он на протяжении 13 лет возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечающее за защиту государственной тайны. По информации Telegram-канала «Рыбарь», именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.

Замминистра обороны арестовали по делу о взятке в особо крупном размере

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина вину не признал.

1 миллиард 185 миллионов на такую сумму, по версии следствия, Тимур Иванов мог набрать взяток

По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути, являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Защита просила отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке. Позднее имущество близких и родителей Иванова арестовали. По словам адвоката, арест был наложен даже на банковские счета родителей, где было по десять тысяч рублей.