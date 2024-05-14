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01:31, 14 мая 2024Силовые структуры

Задержан главный кадровик Минобороны России. Он 13 лет охранял секреты армии

Суд отправил под стражу главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

13 мая был задержан начальник Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России Юрий Кузнецов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства ТАСС пояснил, что генерал-лейтенанта подозревают с совершении уголовного преступления. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники подтверждает, что Кузнецов арестован и помещен в СИЗО.

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Ранее в картотеке 235-го гарнизонного военного суда появилась запись о деле в отношении Кузнецова Юрия Васильевича, чьи ФИО полностью совпадают с ФИО начальника ГУК Минобороны. Из записи следует, что 13 мая прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения Кузнецова под стражу. Выяснилось, что генерал-лейтенант в тот день на рабочем месте отсутствовал.

Кузнецов занял свою текущую должность в мае 2023 года. До этого он на протяжении 13 лет возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил, отвечающее за защиту государственной тайны. По информации Telegram-канала «Рыбарь», именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.

Замминистра обороны арестовали по делу о взятке в особо крупном размере

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина вину не признал.

1 миллиард
185 миллионов

на такую сумму, по версии следствия, Тимур Иванов мог набрать взяток

По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути, являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

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Защита просила отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке. Позднее имущество близких и родителей Иванова арестовали. По словам адвоката, арест был наложен даже на банковские счета родителей, где было по десять тысяч рублей.

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      Марина Совина
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