В России предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Пискарев: В ГД внесены проекты для улучшения антикоррупционной деятельности

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату парламента пакета законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, данные инициативы помогут создать систему постоянного контроля за доходами, расходами и имуществом чиновников, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер.

Пискарев отметил, что самые большие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их родственниками жилья, транспорта, ценных бумаг и другого имущества. В связи с этим он предложил сконцентрировать фокус контроля на вышеперечисленных операциях.