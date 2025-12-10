Реклама

19:37, 10 декабря 2025

В России предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Варвара Кошечкина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату парламента пакета законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, данные инициативы помогут создать систему постоянного контроля за доходами, расходами и имуществом чиновников, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер.

Пискарев отметил, что самые большие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их родственниками жилья, транспорта, ценных бумаг и другого имущества. В связи с этим он предложил сконцентрировать фокус контроля на вышеперечисленных операциях.

