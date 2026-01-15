У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

Арестованная вице-президент «Оборонстроя» И. Ясакова имеет иностранный ВНЖ

У бывшей вице-президента «Оборонстроя» Ирины Ясаковой, которая является фигуранткой дела о мошенничестве почти на 800 миллионов рублей, нашли вид на жительство за рубежом, а также недвижимость в другой стране. Эти обстоятельства суд учел при избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ясаковой отказали в домашнем аресте

Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Ирина Ясакова до задержания не проживала по месту официальной регистрации и, по данным следствия, принимала меры к сокрытию своего местонахождения. Кроме того, у нее обнаружились активы за пределами России и оформленный вид на жительство в иностранном государстве. «Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве», — говорится в судебных материалах.

Защита, в свою очередь, настаивала на смягчении меры пресечения и переводе Ясаковой под домашний арест. Адвокат указывал, что обвиняемая добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю заграничный паспорт. Кроме того, защита утверждала, что доказательства причастности Ясаковой к инкриминируемым преступлениям отсутствуют, а само дело носит гражданско-правовой характер.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Самого богатого депутата» Вологодской области обвиняют в особо крупном мошенничестве

Ранее Ирине Ясаковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о сумме 786 миллионов рублей. Следствие связывает возможные хищения с банкротством ассоциации «Оборонстрой», произошедшим в 2021 году.

В ноябре прошлого года суд отправил Ясакову под стражу. Тогда же стало известно, что ее имущество, включая трехэтажный особняк в Москве, было арестовано в качестве обеспечительной меры. По информации «Осторожно, новости», до этого дом пытались продать, сначала за 160 миллионов рублей, затем цена была снижена до 120 миллионов.

Суд арестовал активы Ясаковой еще в 2021 году

Еще летом 2021 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Ясаковой и четырех ее бизнес-партнеров на сумму более 786 миллионов рублей. Это произошло в рамках дела о банкротстве компании «Оборонэкспертиза», которую, по данным суда, контролировали все пятеро, а Ясакова занимала в ней руководящую должность.

Несмотря на обеспечительные меры, трехэтажный особняк Ясаковой, расположенный в реконструированном корпусе доходного дома Шереметева, появился в объявлениях о продаже. Партнеры Ясаковой, в свою очередь, по данным следствия, пошли другим путем и часть имущества переписали на родственников. Следственный комитет оценил объем таких операций примерно в 200 миллионов рублей и начал дополнительную проверку.

Примечательно, что имя Ясаковой ранее уже фигурировало в расследованиях. В 2019 году ее вызывали на допрос по делу о хищении средств из банка «Северный кредит». Уголовное дело было возбуждено годом ранее, а сама кредитная организация впоследствии обанкротилась. В материалах следствия Ясакова упоминалась в связи с фиктивным договором на 152 миллиона рублей и сокрытием части доходов и имущества.

Возможная связь с бывшим руководством «Оборонстроя»

По данным СМИ, в 2017 году Ясакова была признана самым богатым депутатом Вологодской области. Она руководила и контролировала ряд компаний, работавших с Министерством обороны России, включая «Оборонэкспертизу», «Оборонстройпроект» и «Оборонэнерго», а также «Оборонстрой».

Речь, как уточняют источники «Царьграда», идет не об АО «Оборонстрой», а о саморегулируемой организации с тем же названием — СРО «Оборонстрой». Эта структура объединяла сотни строительных компаний по всей стране, включая потенциальных и действующих подрядчиков Минобороны. Ясакова занимала в ней пост вице-президента.

По версии издания, подконтрольные Ясаковой компании могли использоваться в качестве промежуточных звеньев при финансовых операциях в оборонной отрасли. В случае подтверждения этих данных следствие не исключает, что в деле могут появиться новые эпизоды, связанные с более широким кругом лиц, в том числе с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым.

Он возглавлял АО «Оборонстрой» с 2013 по 2016 год, после чего был назначен замглавы Минобороны, курировавшим вопросы строительства, управления имуществом и жилищного обеспечения военнослужащих.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В апреле 2024 года Иванов был задержан по обвинению во взяточничестве и растрате, а позднее осужден на 13 лет лишения свободы. Генеральная прокуратура потребовала конфисковать у него имущество и активы на сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Выступая перед судом по видеосвязи из СИЗО, Иванов заявлял, что все принадлежащее ему имущество было приобретено на законных основаниях. Он утверждал, что с 2016 по 2024 год его совокупные доходы с бывшей супругой Светланой Захаровой превысили 400 миллионов рублей, чего, по его словам, было достаточно для покупки дорогостоящих активов. Комментируя ситуацию с усадьбой в Архангельском, экс-чиновник заявлял, что не покупал ее, а приватизировал по разрешению Управделами президента за заслуги.