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16:14, 1 июля 2025Силовые структуры

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

В Москве экс-замглавы МО РФ Иванов получил 13 лет за хищение более ₽4 млрд
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд во вторник, 1 июля, огласил приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову. Его признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы в 2015 году и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Иванов получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей. Защита будет обжаловать решение суда — адвокаты считают, что в деле есть процессуальные нарушения и отсутствие прямых доказательств участия Иванова в инкриминируемых схемах.

Иванова лишили госнаград, его имущество конфисковали

Согласно заключению суда, Иванов лишен госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также звания почетного строителя. Четыре года после выхода из заключения ему нельзя будет занимать руководящие должности.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С него взыщут квартиру в столице, дом в Подмосковье площадью 345 «квадратов», наличные средства в размере 56, 5, 1,06 миллиона рублей, 4,7 тысячи евро — найденные по разным адресам, и средства со счета в банке (2,5 миллиона).

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Приговор бывший замминистра заслушивал с улыбкой

Перед оглашением приговорила супруга Иванова напомнила ему анекдот, из-за чего фигурант пребывал в приподнятом настроении и улыбался. Это попало на видео.

Занимавший пост замминистра МО России с мая 2016-го Иванов был задержан в апреле 2024 года, после чего его арестовали, обвинив в получении особо крупной взятки. Следствие сообщило, что он оказывал помощь компаниям — подрядчикам ведомства, а они взамен выполняли строительные работы на его объектах. Сумму взятки оценили в 1,185 миллиарда рублей. Далее к этим обвинениям прибавилось хищение у банка «Интеркоммерц» и растрата

Приговор также огласили бывшему подчиненному Иванова

Экс-подчиненному Тимура Иванова Антону Филатову, который ранее занимал должность гендиректора подведомственного министерству обороны ООО «Оборонлогистика», дали 12,5 года лишения свободы, хотя прокурор запрашивал ему 14.

С него и Иванова взыщут 216 миллионов рублей. Еще почти 4 миллиарда заберут у банка «Интеркоммерц».

Оба подсудимых свою вину не признали.

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