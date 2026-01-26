«Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

Экс-адвокат Лялин упал в обморок, услышав, что приговорен к 14 годам колонии

Бывший адвокат Вадим Лялин, представлявший ранее интересы звезд спорта и шоу-бизнеса, упал в обморок, услышав приговор по резонансному делу Merlion. Инцидент произошел в понедельник, 26 января, в зале 235-го гарнизонного военного суда.

Лялина приговорили к 14 годам строгого режима. Как сообщает РИА Новости, после оглашения приговора один из фигурантов дела, также находящийся под стражей, выкрикнул, что Лялину плохо. Обвиняемые начали поднимать мужчину на ноги. Для оказания помощи экс-адвокату в суд вызвали скорую.

По информации газеты «Коммерсантъ», следствие запрашивало для Лялина 16 лет заключения.

Адвокат Вадим Лялин, проходящий по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. Суд дал от 14 до 19 лет лишения свободы фигурантам по делу Merlion. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экс-адвоката уличили в мошенничестве на миллионы евро

Следствие установило, что шесть фигурантов дела Merlion, среди которых бывшие следователи Следственного комитета (СК) России и сотрудники ФСБ, сфабриковали уголовное дело против совладельцев IT-компании Merlion, чтобы завладеть активами холдинга. Они инициировали незаконное уголовное преследование Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника службы безопасности компании Бориса Левина.

Их обвинили в покушении на убийство Вячеслава Симоненко. Поводом для нападения на дом бизнесмена якобы стал конфликт Симоненко с совладельцами Merlion из-за акций дочерней компании Tegrus. Он ушел из компании, но ему отказались платить 4,5 миллиона долларов за его акции. Бывшие партнеры обвинили Симоненко в хищениях.

После ареста предпринимателей силовики через их адвоката Лялина запросили за освобождение 15 миллиардов рублей. При этом Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин за свою защиту по уголовному делу о покушении на убийство заплатили Лялину 2,2 миллиона евро. Впоследствии они заявили, что адвокат «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины. При этом он демонстрировал своим подзащитным наличие личных связей со следователем, который занимался их делом.

На основании жалобы бизнесменов Лялин был лишен адвокатского статуса советом адвокатской палаты Москвы. Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина отпустили из-под стражи и сняли с них обвинения, а Симоненко задержали за ложный донос и дачу ложных показаний.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лялина задержали в апреле 2022 года, когда он ехал по Москве за рулем кроссовера Lamborghini Urus. По решению Басманного суда экс-адвокат был взят под стражу. Спустя несколько месяцев он совершил побег из-под стражи. После этого Лялин попал под следствие по новому эпизоду. Экс-адвоката объявили в розыск, его поймали спустя два дня и вновь отправили в СИЗО.

Лялин защищал в суде футболистов и звезд шоу-бизнеса

Лялин известен тем, что защищал в суде знаменитых спортсменов и звезд российского шоу-бизнеса. В числе его подзащитных среди прочих были футболист Роман Широков, модель Алана Мамаева, а также Лялин представлял интересы рэпера Ромы Жигана.

Кроме того, Лялин имел отношение к истории с якобы имевшими место угрозами Наташи Королевой беременной любовнице Сергея Глушко, известного как Тарзан, Анастасии Шульженко.