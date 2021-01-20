Партнеры решили сжечь российского бизнесмена напалмом вместе с загородным домом

Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке — компании Merlion Вячеслава Симоненко с помощью напалма вместе с загородным домом, чтобы не платить 4,5 миллиона долларов, вырученные от продажи акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи установили мотив и обстоятельства покушения на убийство российского бизнесмена. В ночь на 5 сентября 2015 года двое неизвестных забросали дом Симоненко под Красногорском бутылками с зажигательной смесью. По его словам, семье повезло не сгореть. Нападение сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видны двое мужчин, бросающих бутылки в дом.

Поводом для нападения на его дом стал конфликт с совладельцами Merlion из-за акций дочерней компании Tegrus. Он ушел из компании, но ему отказались платить 4,5 миллиона долларов за его акции. Бывшие партнеры обвинили в хищениях самого Симоненко.

Следователи нашли нападавших, и те дали признательные показания, назвав заказчиков покушения. По делу были арестованы соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин.