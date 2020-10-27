Совладельцев российского банка арестовали за сожженного бизнесмена

Хорошевский суд Москвы арестовал совладельцев российского банка «Реалист» по делу об убийстве бизнесмена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 ноября троим акционерам кредитной организации: Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву. Они обвиняются в организации убийства, совершенного в 2015 году в подмосковном Красногорске. Жертвой киллеров стал бизнесмен, которого убили в собственном доме, а после этого сожгли. Банкирам вменяются статьи 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Об их задержании по делу о сожженном бизнесмене стало известно 26 октября.

23 октября сообщалось, что Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве. Левин в настоящее время входит в совет директоров банка «Реалист», владельцами которого являются Абрамов, Мангутов и Карчев.

Банк «Реалист» заявил, что арест его совладельцев не влияет на деятельность кредитной организации.