На обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова завели новое дело

На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в убийствах, совершенных в 90-х годах, завели нового уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»).

22 октября сообщалось, что Быкова, переведенного судом под домашний арест, вновь увезли в СИЗО. Новое задержание связано с делом об убийстве учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.

Быкову вменяется организация двух убийств жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в 1994 году. Кроме того, бизнесмена заподозрили в причастности к покушению на Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса, которое было совершено в 2004 году.

Помимо этого, следствие считает Быкова лидером преступного сообщества. По данным СКР, с 1993 по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов — в 1998 году, а в 1999-м был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.