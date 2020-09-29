Со счета арестованного за убийства экс-депутата Быкова пропали деньги

Со счета арестованного по обвинению в убийствах бывшего красноярского депутата и бизнесмена Анатолия Быкова пропали деньги. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

Он не стал называть конкретную сумму, указав лишь, что пропавшее является особо крупным размером согласно уголовному законодательству, то есть свыше одного миллиона рублей. По его словам, средства исчезли с банковского счета Быкова, пока он находился в СИЗО-1 в Красноярске. В этот период смартфон экс-депутата находился у следствия, передает «Подъем» в своем Telegram-канале. Транзакции совершались через банковское приложение в телефоне и обналичивались в Москве.

Заявление о хищении денег неустановленными лицами подано в Главное управление МВД по Красноярскому краю.

21 сентября стало известно о новом эпизоде в деле Быкова. По данным Следственного комитета России (СКР) в 2004 году он склонил знакомого убить 38-летнего жителя Красноярска Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 1 ноября 2004 года на дороге он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Но тот смог увести свою машину с линии обстрела и спастись. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, скрылся с места преступления.

3 сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Как считает следствие, с 1993 по 1995 год он сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.

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