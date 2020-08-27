Главарь банды киллеров сдал экс-депутата Быкова следствию и вышел на свободу

Криминальный авторитет Владимир Татаренков, давший показания на красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, освободился из колонии. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает «Комсомольская правда».

Лидер банды киллеров отбывал 13-летний срок за убийства двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

Уже к концу своего срока Татаренков дал показания, в которых заявил, что убийства он организовал по поручению Анатолия Быкова. Свое решение сдать бизнесмена авторитет объяснил справедливостью. «Помощи не увидел за весь срок. Мне уже мало осталось до освобождения, я решил, пусть каждый отвечает за свое», — цитирует Татаренкова издание.

Следствие установило, что с 1993-го по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. В 1994 году у него возник конфликт с одним из членов банды — Наумовым. Тот посчитал несправедливым распределение доходов от совместной деятельности. Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за покушением стоит Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Тогда он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство обоих.

Главарь киллеров привлек членов своей банды — они стали следить за Наумовым и Войтенко. 24 июля 1994 года киллеры расстреляли обоих из автомата и пистолета.

Как отмечает «Комсомольская правда», адвокат Быкова ходатайствовал о том, чтобы после освобождения Татаренкова взяли под государственную защиту — если с авторитетом что-то случится после дачи показаний на экс-депутата, это плохо скажется и на деле в отношении Быкова.

Ранее сообщалось, что в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в организации еще одного убийства. Ранее бизнесмена задержали по подозрению в руководстве преступным сообществом. Также его заподозрили в двойном убийстве, после чего отправили в СИЗО.