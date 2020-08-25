Раскрыты подробности нового дела в отношении бизнесмена Быкова

В отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело. Подробности во вторник, 25 августа, раскрывает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, летом 2004 года в поселке Удачный подозреваемый предложил знакомому убить 42-летнего учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов. За эту работу Быков обещал киллеру 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года тот выполнил заказ, застрелив мужчину из пистолета ТТ возле гаражного массива на улице Ады Лебедевой. Правда, вместо обещанного гонорара бизнесмен заплатил исполнителю только 10 тысяч.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Организация убийства по найму»). Устанавливаются все факты преступления. Ранее бизнесмен был задержан по подозрению в руководстве преступным сообществом. Также его заподозрили в двойном убийстве, после чего суд отправил Быкова в СИЗО.

Как считает следствие, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Он ввел единые для всех участников нормы поведения, установив тем самым внутреннюю дисциплину, за нарушение которой применялись санкции.

Быков курировал деятельность преступных групп, налаживал связи между ними, разделял сферы преступного влияния, а также распределял их доходы.

Под его руководством были убиты два криминальных авторитета Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году. Кроме них был устранен участник преступной группировки Красноярска Юрий Хонин в 1999 году.