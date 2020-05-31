Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Скан обращения разместил в Facebook ресторатор и бывший депутат Владимир Владимиров, внимание на него обратила и переопубликовала «Комсомольская правда».

В письме Быков называет себя патриотом России и своего народа. «Элита нашего с Вами общества, гордость России, герои Советского союза, герои социального труда, олимпийские чемпионы (...) выступили за меня поручителями на суде. И что мы увидели? Суд не поверил всем этим уважаемым людям, суд поверил другой стороне, людям, на счету которых более 25 лет в заключении. Вот это меня встревожило», — пишет арестованный (здесь и далее авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»).

«Я это уже 20 лет назад проходил в городе Москва, в Мещанском суде. С моей стороны свидетели — депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного Собрания, боевые офицеры спец.служб и действующие сотрудники уголовного розыска — им также суд отказал в доверии, а поверил другой стороне — преступникам. Я уже тогда понимал, что что-то у нас в стране идет не так, как должно быть в демократическом государстве. Но, тогда был мотив — передел алюминиевой промышленности в стране, и я занял твердую позицию, чтобы Красноярский алюминиевый завод остался в Красноярском крае (...) Сейчас время показало, что тогда я был прав и тогда народ Красноярского края меня поддерживал, а сегодня мы все видим, к чему мы пришли», — указал Быков.

«А людей, которые, не боясь никого и ничего в тюрьму, за верную службу Родине и своему народу», — заключил бизнесмен.

Быков был арестован и помещен в СИЗО в начале мая по обвинению в убийстве двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По данным следствия, в первой половине 1994 года у Наумова, который был участником ОПГ, руководимой Быковым, возник с ним конфликт из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов от совместной деятельности. В результате между ними возникла взаимная личная неприязнь. Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что за покушением стоит Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство обоих. Тот привлек членов возглавляемой им банды киллеров, которые стали следить за Наумовым и Войтенко. 24 июля 1994 года киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета в автомобиле. Татаренков отбывает 13-летний срок.

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