На очной ставке подтвердилась причастность бизнесмена Быкова к двойному убийству

На очной ставке бывший лидер банды киллеров Владимир Татаренков подтвердил свои показания о причастности красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к организации двойного убийства в 1990-х годах. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, следователи также провели очную ставку между Быковым и исполнителем преступления Сергеем Бакуровым, который отбывает в настоящее время пожизненный срок.

Быкову предъявили обвинение в убийстве двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

Официальным подтверждением этой информации «Интерфакс» не располагает.

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По данным следствия, в первой половине 1994 года у Наумова, который был участником ОПГ, руководимой Быковым, возник с ним конфликт из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов от совместной деятельности. В результате между ними возникла взаимная личная неприязнь. Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что за покушением стоит Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство обоих. Тот привлек членов возглавляемой им банды киллеров, которые стали следить за Наумовым и Войтенко. 24 июля 1994 года киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета в автомобиле. Татаренков отбывает 13-летний срок.

9 мая 2020 года Свердловский районный суд Красноярска арестовал Быкова.

С 1998 по 2000 год он был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

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