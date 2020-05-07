Заподозренный в убийствах бизнесмен Быков порассуждал о работе главой ФСБ

Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков в недавнем интервью порассуждал о том, кем бы он поработал в России. По его словам, на посту директора ФСБ он бы «заставил Родину любить». Видео опубликовал Telegram-канал «Борус».

Ранее 7 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание в Красноярске Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году и рассказал о его деятельности во главе преступной группировки в 90-х годах. Ему вменяют расстрел двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последний был участником организованной преступной группировки (ОПГ), возглавляемой Быковым.

По данным следствия, в первой половине 1994 года у Наумова возник конфликт с Быковым из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов от совместной деятельности, результатом которого стала взаимная личная неприязнь. Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что за покушением стоит Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство обоих. Тот привлек членов возглавляемой им банды киллеров, которые стали следить за Наумовым и Войтенко. 24 июля 1994 года киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета в автомобиле.

Бакуров приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренкова осудили на 13 лет. Он сообщил следствию, что еще одним организатором убийств Наумова и Войтенко был Быков, который после этого был задержан.

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