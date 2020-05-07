Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийствах российского политика

Видео: vladimirov.vv / Facebook

В сети опубликовано видео с задержанным российским предпринимателем и политиком Анатолием Быковым, против которого возбуждено уголовное дело. Кадры в четверг, 7 мая, публикует Telegram-канал Life Shot.

На записи видно, как задержанного в сопровождении спецназа выводят из автомобиля. Его доставили к следователю.

Как сообщалось ранее, Быкова обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году авторитетных бизнесменов Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Показания на Быкова дал Владимир Татаренков, известный по прозвищу Татарин и являющийся лидером ОПГ киллеров.

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