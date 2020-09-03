Бывшему депутату Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

Бывшему депутату и красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Кроме того, в отношении него расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ) и организации заказного убийства (часть 3 статьи 33, п. "з" части 2 статьи 105 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

Также сообщается, что криминальный авторитет Владимир Татаренков, один из ключевых свидетелей по уголовному делу, после освобождения был повторно допрошен в качестве свидетеля. Он подтвердил показания, в которых утверждал, что именно по просьбе Быкова организовал убийство двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, за которые отбывал 13-летний срок.

25 августа сообщалось, что СКР возбудил в отношении Быкова уголовное дело по статье 105 УК РФ («Организация убийства по найму»).

Ранее бизнесмен был задержан по подозрению в руководстве преступным сообществом. Также его заподозрили в двойном убийстве, после чего суд отправил Быкова в СИЗО.

Как считает следствие, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Он ввел единые для всех участников нормы поведения, установив тем самым внутреннюю дисциплину, за нарушение которой применялись санкции.

Быков курировал деятельность преступных групп, налаживал связи между ними, разделял сферы преступного влияния, а также распределял их доходы. Под его руководством были убиты два криминальных авторитета Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году. Кроме них был устранен участник преступной группировки Красноярска Юрий Хонин в 1999 году.