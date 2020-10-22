Бизнесмена Быкова задержали после перевода под домашний арест

В Красноярске бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, переведенного судом под домашний арест, вновь увезли в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Юрист заявил, что не знает, где находится его подзащитный.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что Быкова задержали «по другому уголовному делу».

Ранее суд изменил меру пресечения обвиняемому в убийствах экс-депутату на домашний арест.

По версии следователей, в 2004 году Быков склонил знакомого убить 38-летнего жителя Красноярска Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса. Киллер согласился. 1 ноября 2004 года он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль Грабовского, но тот смог увести свою машину с линии обстрела и спастись. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, скрылся с места преступления.

3 сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

Как считает следствие, с 1993-го по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.